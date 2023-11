 Movimentação internacional chega a 2,3% de aumento e supera taxa pré-pandemia

No mês de outubro, a aviação civil brasileira alcançou um marco significativo ao superar pela primeira vez os indicadores de movimento pré-pandemia no mercado internacional. Os dados mais recentes do Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) revelam que, em outubro de 2023, foram movimentados 1,9 milhão de passageiros no cenário internacional, representando um aumento de 2,3% em relação aos 1,8 milhão de passageiros registrados em outubro de 2019.

Os números também indicam um crescimento notável se comparados ao ano anterior, marcando um aumento de 27% em relação aos 1,48 milhão de passageiros processados em outubro de 2022.

A demanda internacional, medida pelos passageiros-quilômetros pagos transportados (RPK), registrou um aumento de 1,2% em comparação com outubro de 2019. Na comparação com outubro de 2022, o crescimento foi ainda mais expressivo, atingindo 21,8%. Enquanto isso, a oferta internacional, avaliada pelos assentos-quilômetros ofertados (ASK), teve um incremento de 23,2% em relação a outubro de 2022. No entanto, comparado a outubro de 2019, houve uma ligeira redução de 1,8%.

A movimentação doméstica também exibiu um cenário de crescimento, com 7,8 milhões de passageiros registrados em outubro de 2023, representando um aumento de 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses números representam 92,5% da movimentação doméstica em outubro de 2019, antes dos impactos significativos da pandemia de covid-19.

A demanda doméstica por voos em outubro, medida em RPK, teve um aumento de 4,7% em relação ao mesmo mês em 2022, enquanto apresentou uma redução de 3,9% em comparação com outubro de 2019. A oferta doméstica, em ASK, por sua vez, teve um aumento de 0,3% em relação a outubro de 2022, mas uma redução de 2,3% em relação a outubro de 2019.

Movimentação de Carga

Em outubro, o mercado doméstico registrou o processamento de 38,4 mil toneladas de carga, um aumento de 4,9% em relação ao mesmo mês de 2022 e representando 91,8% da movimentação registrada em outubro de 2019. Já no mercado internacional, a movimentação foi de 69,1 mil toneladas, marcando um aumento de 11,5% em relação a outubro de 2019. Contudo, em comparação com outubro de 2022, houve uma redução de 6,3%.

Os resultados do mercado do transporte aéreo brasileiro continuam sendo comparados com o ano de 2019, pré-pandemia de covid-19, proporcionando uma visão mais clara da realidade do setor antes das restrições de mobilidade da população. A ANAC seguirá apresentando os dados nessa base de comparação até o final de 2023, fornecendo uma perspectiva abrangente da recuperação e evolução da aviação civil no país.

Com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)