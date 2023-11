Feira dos Ipês acontece neste sábado em Três Lagoas

No fim de semana terá oportunidade para prestigiar cultura e lazer em Três Lagoas. A feira itinerante dos ipês acontece na cidade com produtos artesanais comercializados e comidas típicas que são vendidas na Feira Central.

A edição da feira começa a partir deste sábado, 25 de novembro) no Bairro Ipê 04, com início às 18 horas e término às 22 horas. Neste primeiro momento, a feira acontecerá de forma experimental pelo período de três meses, todos os sábados, e conforme a adesão e presença do público poderá ser estendida ou se tornar permanente.

A realização da feira é da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), em parceria com a Associação de Moradores de Bairro dos Ipês

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.