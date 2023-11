Acidente de ônibus deixa 20 mortos e 6 feridos no Peru

Na última segunda-feira (20), uma tragédia abalou a região de Ancash, no oeste do Peru, quando um ônibus da empresa de transporte La Perla del Altomayo se envolveu em um acidente fatal, resultando na perda de 20 vidas e deixando seis pessoas feridas, de acordo com informações das autoridades locais divulgadas nesta terça-feira.

O Centro Regional de Operações de Emergência em Ancash relatou que o acidente ocorreu na tarde de segunda-feira, quando o ônibus, que viajava do departamento de La Libertad, no norte do país, para a capital Lima, saiu da rodovia PE-12A ao longo do trecho Tarica-Yanac. O veículo, ao desviar de sua rota, caiu em um barranco com aproximadamente 300 metros de profundidade, resultando em uma tragédia que chocou a comunidade local.

As equipes de resgate e socorro foram mobilizadas imediatamente para o local do acidente. Os sobreviventes, entre eles seis pessoas feridas, foram prontamente encaminhados para hospitais da região para receber tratamento médico adequado. As circunstâncias exatas que levaram ao desvio do ônibus e subsequente queda ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O chefe do distrito de Yanac, Carlos Pinedo, manifestou preocupação com as “péssimas condições” da estrada e atribuiu o acidente a essa situação precária. Pinedo instou o governo central a tomar medidas imediatas para melhorar a infraestrutura da rodovia, visando prevenir futuros acidentes similares e garantir a segurança dos viajantes que utilizam essa rota.

