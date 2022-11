Três homens morrem após colisão entre carro e camionete na MS-377

Três homens morreram em um acidente entre uma camionete S-10 e um corsa, na manhã desta terça-feira (29). O incidente ocorreu em um trecho da MS-377, próximo ao município de Água Clara, localizado a 187 km de Campo Grande.

De acordo com a apuração do Portal Água Clara, o acidente ocorreu 3 km após a rotatória próxima a empresa Greenplac. As três vítimas ficaram presas nas ferragens, sendo que duas delas, que estavam no corsa com placas de Campo Grande, morreram no momento do impacto.

O Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceram ao local. O motorista da camionete S-10 foi socorrido e encaminhado ao Hospital local, mas não resistiu ao ferimento e faleceu.

Ele foi identificado como Valmi Aparecido Alves de Ataíde, de 54 anos, natural de Água Clara, conforme noticia o jornal local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e investiga o que motivou a colisão. Ainda não foi divulgada a identidade das vítimas do corsa, com placas de Campo Grande.

Com informações do jornal Portal Água Clara

