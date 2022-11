Motorista de trator morre após colidir em caminhão na BR-376

Leonel Arriero, de 65 anos, morreu na manhã desta terça-feira (29), após colisão entre um trator e um caminhão, na BR-376, próximo ao município de Vicentina, localizado a 260 km de Campo Grande. O falecido conduzia o trator, com tanque acoplado, no momento do acidente.

De acordo com as informações do jornal MS News, o Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul foi acionada para realizar o atendimento inicial. Ao chegar no local, o motorista do trator já havia falecido. O motorista do caminhão saiu ileso da colisão.

O acidente ocorreu em um trecho da BR-376, entre Vicentina e o trevo que dá acesso ao distrito de Culturama. Moradores da região afirmam que o fluxo de veículos pesados é muito intenso no trecho.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Vicentina também compareceu ao local do acidente.

Com informações do MS News

