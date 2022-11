Após tarde de bebedeira, jovem tenta enforcar a própria avó

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira (28) após agredir a própria avó de 69 anos. O caso ocorreu no município de Brasilândia, localizado a 400 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foram acionados por populares, para comparecerem até uma propriedade rural no Assentamento Pedra Bonita, sob a suspeita de que um jovem teria agredido uma idosa e também causando danos materiais na residência da mesma.

Ao comparecerem ao local, os agentes da PM identificaram o suspeito, um jovem de 20 anos, que foi preso em flagrante.

Em relato, a idosa disse aos policiais que é avó do jovem e que o mesmo fazia uso de drogas. Segundo ela, o jovem estava a cerca de um mês sem fazer uso de qualquer substância, no entanto, durante a tarde da segunda-feira (28), ele ingeriu bebida alcoólica e ficou agressivo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o jovem teria agredido a idosa e tentado enforcar a mesma, porém foi contido por populares. Em sequência, passou a quebrar os móveis e objetos da residência. Ele foi contido por vizinhos, que conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada de agentes da PM.

Posteriormente, ele foi encaminhado a delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, onde foi autuado por lesão corporal dolosa e dano. O caso segue em investigação policial.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

