Terça Otaku: hoje o dia combina com katsudon, um empanado de porco

Nessa Terça Otaku nós escolhemos uma receita mais “robusta”, digamos assim. Tendo como base arroz, ovo e carne de porco empanada e frita, a receita de hoje será o katsudon.

Bem popular nos restaurantes japoneses, o prato tem diversas versões, como o katsudon clássico, o com dashi, com salsa mitsuba e até mesmo uma opção mais abrasileirada. Dessa vez nós iremos fazer a versão mais simples e com alguns ingredientes substitutos para que você não tenha tanta dificuldade em achar o que precisa. Então vamos para a receita.

Ingredientes

– 1 bife de lombo de mais ou menos um dedo de grossura;

– farinha panko;

– 6 ovos;

– 2 colheres de chá de molho shoyu;

– 1 colher de sopa de sakê;

– 2 colheres de sopa de açúcar;

– 1 cebola média;

– arroz japonês.

Modo de preparo

– Primeiro de tudo você precisa preparar o arroz. Separe uma quantidade que dê para encher a tigela onde você irá servir o katsudon, costuma ser um copo pequeno ou mais;

– Enquanto você prepara o arroz na panela, comece a preparar o tonkatsu, que é a carne de porco empanada. Quebre dois ovos em um recipiente e bata com um garfo;

– Depois passe o lombo até ficar coberto de ovo e empane-o com a farinha panko.

– Mergulhe o lombo empanado em uma panela com óleo quente até cobri-lo totalmente, deixe fritando até dourar bem os dois lados;

– Retire da panela e deixe o porco descansar para escorrer o óleo (o ideal é deixar o lombo de pé para escorrer o óleo sem deixá-lo murcho);

– Após isso corte o lombo em tiras e reserve;

– Agora é preciso preparar a mistura que vai em cima do arroz. Corte a cebola em fatias de mais ou menos 1 centímetro de espessura e bata os 4 ovos;

– Pegue uma frigideira com tampa e coloque o seu dashi (ou água com um caldo de peixe em tablete) com a cebola;

– Deixe ferver e adicione o açúcar e o sakê, misturando bem para conseguir o efeito caramelizado;

– Adicione o porco cortado e depois o ovo, espalhando-o ao redor do lombo e por cima dele;

– Tampe a frigideira e deixe no fogo por três minutos, enquanto coloca o arroz na tigela;

– Quando o ovo já estiver ligeiramente cozido no vapor, tire a frigideira do fogo e passe todo o conteúdo para a tigela;

– Finalize com as pimentas e o agrião por cima do lombo.

Receita retirada do site Cozinha Japonesa.

Confira as outras receitas da Terça Otaku.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.