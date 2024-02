Trechos da Duque de Caxias em Campo Grande estão em reformas para reconstrução do asfalto; Confira detalhes

Cerca de três trechos críticos da Avenida de Caxias estão passando por reformas no sentido Polo Empresarial Oeste/ Aeroporto Internacional de Campo Grande. As obras são de recomposição do asfalto.

As pessoas que trafegam pelo local devem ficar atentas, nos locais onde o serviço está sendo executado, o tráfego será em meia pista e há sinalização no local. O trabalho será executado numa extensão total aproximada de 80 metros com previsão de conclusão em agosto.

As obras no local, são esperados por anos, há muitas reclamações em vários trechos, devido a péssima qualidade da pista, sendo possível visualizar buracos, desníveis e destruição da pista durante o tráfego.

Desde que foi implantada, essa é a primeira vez que a Avenida Duque de Caxias recebe asfalto novo. A Avenida é uma importante via e liga Campo Grande a outras cidades e também ao Pantanal.

Além da drenagem e recapeamento, serão feitas, a construção de calçadas com acessibilidade e ciclovia. Nos trechos críticos, onde o asfalto afundou com o fluxo de caminhões, teve de ser realizada emergencialmente a reconformação da pista, para evitar acidentes.

