Guichês de atendimento em pátios cadastrados do Detran-MS permitem que veículos sejam liberados no próprio local

A partir de hoje(20), proprietários de veículos apreendidos em operações de fiscalização em Campo Grande podem se deslocar até os pátios credenciados para realizarem o trâmite de liberação no próprio local.

A liberação anteriormente exigia que o motorista se deslocasse até a sede do Detran. O novo serviço está disponível nos pátios PMax e Autotran na Capital, permitindo mais agilidade e economia do no trâmite de liberação do veículo

Cerca de 95% dos serviços do Detran-MS estão disponíveis de forma digital, no entanto, nos casos em que o veículo é recolhido, é necessário o atendimento presencial para regularizar a situação. Uma transferência de propriedade, poderá ser feita no mesmo espaço em que o veículo está recolhido.

Os guichês de atendimento nos pátios do Detran nos pátios, é exclusivo para liberação de veículos e não há necessidade de agendamento. O pátio Pmax fica localizado na Rua Gigante Adamastor, 16 ;Jardim Santa Felicidade, telefone (67) 9908-0022. O pátio Autotran fica na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, telefone (67) 3391-6283.

