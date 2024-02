Chuva rápida durante a tarde alaga ruas no centro de Campo Grande

A chuva rápida que atingiu diversas regiões da Capital na tarde desta terça-feira (27), foi capaz de transbordar a água para as calçadas no centro da cidade, como a reportagem registrou na Avenida Calógeras com a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) prorrogou o alerta amarelo, de chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h), para as regiões oeste, central, norte e sul do Estado. O aviso tem duração até o final do dia

Quarta (28) e Quinta-Feira (29)

Nestes dias, em grande parte do estado, a previsão é de sol e variação de nebulosidade. Porém, podem ocorrer pancadas de chuvas e, localmente, chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões sul e sudeste do Mato Grosso do Sul.

Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de calor e umidade e a aproximação de uma frente fria. Além disso, a passagem de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

São previstas altas temperaturas, com valores que podem atingir os 37-40°C aliado a baixos valores de UR entre 20-40%, com destaque nas regiões leste, bolsão e central. Estão previstas temperaturas mínimas entre 23-25°C e máximas de até 34-36°C na região sul.

Para as regiões sudoeste e pantaneira, mínimas entre 25-27°C e máximas de até 38°C, principalmente na região de Porto Murtinho. Para as regiões do bolsão, norte e leste esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas de até 39-40°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 25°C e máximas de até 34-36°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte e em parte das regiões leste/sudeste atuam do quadrante sul com valores entre 40-60

km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações Cemtec MS