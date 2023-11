“Todos em Ação” atenderá região do Santa Emília com mais de 200 serviços

No próximo dia 11 de novembro acontece a quarta edição do Todos em Ação no Bairro Jardim Santa Emília. A ação é realizada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com Mutirão.

Ao todo serão mais de 200 serviços oferecidos em parceria pública privada. Todas as secretarias municipais estarão mobilizadas para o atendimento no bairro. Os serviços gratuitos abrangem áreas da saúde, beleza, serviços de cartório, administrativos, contábeis entre outros.

Confira os serviços

Oertas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) estará com triagem de consulta médica, atendimento médico clínico geral e atendimento médico clínico pediátrico.

Durante a ação serão executados serviços de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, além de tapa buracos, substituição de lâmpadas entre outros.

Os pets também receberão atendimentos gratuitos, como: diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimento médico-veterinário, encaminhamento para castração e vermifugação. Além de acolhimento de denúncias e esclarecimentos sobre escorpiões e pragas urbanas.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) estará com atendimento para revalidar o cadastro das pessoas inscritas no programa de habitação social, além de pagamento de parcelas e renegociação de dívidas. Ainda no evento será possível atualizar o Cadastro Único.

Nesta edição, mais de 120 casais devem regularizar a união civil, tudo de forma gratuita. Emissão da primeira a segunda via do RG, cadastro de passe livre, emissão de boletim de ocorrência e distribuição de mudas frutíferas.

Também haverá brincadeiras e gincanas na programação da ação. E quem passar pelo evento vai poder levar para casa verduras e legumes, adubo orgânico, além de roupas e calçados.

A ação acontece no dia 11 de novembro a partir das 8 horas às 12h na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues. O endereço é na Rua Coronel Adauto Barbosa, 350 – Bairro Jardim Santa Emília.

