Operação Finados termina sem mortes em rodovias federais de MS

A Operação Finados 2023 foi encerrada na noite de ontem (05), com 24 acidentes, sendo 6 deles considerados graves e 25 pessoas ficaram feridas Durante os dias de fiscalização, nenhuma morte foi registrada.

De acordo com números comparados no último feriado de Independência, nos dias 7 a 10 de setembro, foram registrados 21 acidentes, sendo 5 graves. 22 pessoas ficaram feridas e cinco mortes foram registradas.

Segundo dados da assessoria, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), flagraram 99 condutores e passageiros sem o cinto de segurança. Aproximadamente 17 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança e 262 ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, 1.470 autuações foram registradas neste feriado prolongado.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 1.469 testes, 46 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, 3 foram presas.

No combate ao crime organizado, a Polícia Rodoviária Federal apreenderam 189 Kg maconha, 224 Kg de cocaína. Um veículo com registro de roubo/furto foi recuperado.

