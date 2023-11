Adolescente é baleada no rosto durante “rolezinho” com os amigos

Uma jovem de 17 anos foi baleada no rosto durante uma reunião entre amigos, no Jardim dos Ipês em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora e não corre risco de vida.

Conforme informações do site Rádio Caçula, o namorado da vítima relatou aos policiais que ambos estavam em um “rolezinho” entre amigos, onde saíram em grupo acelerando e fazendo barulho com escapamento das motocicletas que dirigiam pela cidade.

Durante o passeio, um rapaz moreno em um veículo Gol, cor branco, teria se aproximado do grupo, e ao descer do carro tentou segurar um grupo de pessoas, quando a jovem foi alvejada no rosto. A adolescente foi encaminhada ao hospital pelo próprio companheiro.

Segundo os médicos, a jovem passa bem, porém o projétil acertou a bochecha e os estilhaços ficaram alojados no maxilar, sendo necessário a transferência da jovem para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na delegacia do município, onde será investigado.

