Divulgado os artistas regionais selecionados para se apresentar no Festival América do Sul 2023

Foi divulgado hoje(3) pela Fundação de Cultura do estado o edital com os artistas selecionados para participar do Festival América do Sul 2023. Foi realizado um processo de seleção com uma série de critérios e regras do edital de acordo com cada categoria artística.

Ao todo, foram abertas vagas para as seguintes áreas: música (7 Vagas), dança (3 vagas), teatro (3 vagas), circo (3 vagas) audiovisual (8 vagas), hip hop com as categorias performance de rua(4 vagas) live painting (4 vagas), moda (10 vagas) e artes visuais – vivência artística (10 vagas).

Acesse o edital com todos os selecionados aqui

