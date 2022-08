PMA de Batayporã autua proprietários de oficinas mecânicas por descarte irregular de de resíduos perigosos

A Polícia Militar Ambiental autuou em R$ 10 mil proprietários de oficinas mecânicas por descarte irregular de resíduos perigosos e derramamento de óleos e graxas, o que pode contaminar o solo. O flagrante foi realizado em Nova Andradina, a 299 km de Campo Grande.

Nas vistorias realizadas, os Policiais verificaram que as oficinas não possuíam piso impermeabilizado e o derramamento de óleo lubrificante e combustível era realizado diretamente ao solo, causando contaminação.

Além disso, uma das empresas atuava na informalidade e não possuía nem mesmo local adequada para lavagem de peças nem caixas separadoras de areia, água e óleo. A primeira empresa fiscalizada, localizada na região central da cidade, foi autuada administrativamente em R$ 5.000,00, pela poluição do solo causada devido destinação incorreta de óleos lubrificantes e outros resíduos perigosos ao ambiente.

O proprietário da segunda oficina (34), localizada no bairro Horto Florestal, além de não seguir a legislação relativa aos resíduos sólidos sobre a logística reversa, bem como não possuía caixas separadoras de óleo. Ele foi multado administrativamente em R$ 5.000,00.

As atividades das empresas foram embargadas até a correção das irregularidades, dentre elas, a destinação correta de óleos lubrificantes e outros resíduos perigosos ao ambiente. Os responsáveis também poderão responder por crime ambiental de poluição com pena prevista de uma a quatro anos de reclusão.

