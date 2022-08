Nova base operacional da GCM deve abranger 11 bairros do Bandeira

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Campo Grande inaugurou mais uma base operacional na Capital, desta vez na região do Bandeira. O evento foi realizado na manhã desta quarta-feira (17) e faz parte do calendário de comemorações aos 123 anos de Campo Grande e 32 da GCM.

A região do Bandeira tem aproximadamente 114.000 habitantes e abrange os bairros Maria Aparecida Pedrossian, Tiradentes, São Lourenço, Vilas Boas, Tv Morena, Jardim Paulista, Dr. Albuquerque, Carlota, Rita Vieira, Universitário, Moreninha, incluindo o Corredor Gastronômico da Bom Pastor e o Terminal Rodoviário de Campo Grande.

De acordo com o Comandante da Base Operacional da GCM, Everaldo Ponce Ojeda, a criação de mais bases da GCM em Campo Grande irão auxiliar no tempo de deslocamento em ocorrências.

“Nós temos um núcleo que fica ao lado do terminal das Moreninhas, mais um núcleo que é da região Bandeira também, da Lagoa Itatiaia, e mais um núcleo no terminal Guaicurus. Aqui será a central, onde vai poder atender com mais agilidade a toda a região do Bandeira. O deslocamento será mais fácil”, explica.

A Gerência Operacional atuará com efetivo de 32 Guardas Civis Metropolitanos, em escala de serviço 24 horas/7 dias por semana, 06 viaturas duas rodas e 03 viaturas quatro rodas.

“Esses outros locais irão funcionar como filiais e aqui seria a sede, por exemplo, houve uma ocorrência de furto na Lagoa Itatiaia. Em vez de sair uma viatura daqui, eu comunico o núcleo de lá, e o núcleo da Lagoa Itatiaia irá atender”, diz o Comandante.

Segundo o Secretário Municipal de Segurança, Valério Azambuja, o objetivo maior é a prevenção. “A criação dessas bases da Guarda Municipal é a aproximação com a comunidade. Essa base hoje aqui, saindo da Moreninha e vindo para cá, descentraliza toda essa região, ou seja, dividimos toda essa região em três partes e essa base irá atender toda a região do bandeira”.

Ainda de acordo com o Secretário houve uma descentralização na base da GCM das Moreninhas para atender uma maior parte da população. Agora a Gerência Operacional será na região do Bandeira, com capacidade para um maior número de bairros, enquanto nas Moreninhas haverá um núcleo especial de atendimento.

“Nas Moreninhas a gente demorava para atender uma ocorrência na região do Tiradentes. Lá nós criamos o núcleo operacional para ficar no terminal moreninhas com uma viatura e aqui a gente vai ter duas viaturas e duas motocicletas para atender toda essa região”.

O valor investido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande na referida reforma foi de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de materiais e serviços e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de mão de obra.

A nova Gerência Operacional irá atender a dez escolas municipais, 12 EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil), oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde), duas UPAs (Unidade de Pronto Atendimento), um CRAS (Centro Regional de Saúde), três CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e três feiras livres.

O secretário Valério Azambuja diz que o ganho é positivo para a população. “O ganho mais efetivo é o atendimento às ocorrências mais rapidamente e a presença física da guarda civil metropolitana nessa região do bandeira”, finaliza.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

