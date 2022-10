Temporal causa estragos e mais de 40 casas ficam destelhadas em MS

As fortes chuvas registradas em Mato Grosso do Sul entre ontem (17) e hoje (18) gerou diversos estragos no Estado. O temporal chegou acompanhado de rajadas de vento e granizo, além de ocasionar alagamentos e casas foram destelhadas no interior.

Na cidade de Maracaju, a força da chuva destelhou cerca de 44 residências, conforme a Defesa Civil os ventos ultrapassaram os 70 km/h durante a tarde desta segunda-feira.

Em 20 minutos de chuva, as ruas de Porto Murtinho ficaram alagadas, a tempestade sobrecarregou o canal de escoamento da Avenida Laranjeiras, popularmente conhecido como “valetão”, que por pouco não transbordou.

Conforme o site Porto Murtinho Notícias moradores relataram que suas casas foram invadidas pela água, destruindo pertences. Houve ainda o registro de quedas de árvores e rompimento de fios de energia.

Dados estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), apontam que em duas horas foram registrados mais de 21mm de chuva em MS.

Previsão

Nesta terça-feira (18), o tempo segue instável em grande parte do Estado, com probabilidade de chuvas moderadas a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo. O temporal decorre de diferentes fatores como o deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão), o aquecimento diurno e a aproximação de uma nova frente fria.

O alerta de tempestade segue valido para 50 cidades de MS, o aviso de nível amarelo, ou seja, perigo potencial indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 42 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: