Sob alertas, semana promete clima chuvoso até sexta-feira no Estado

A previsão para os próximos dias (17 a 20/10) indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente para a região centro-sul e leste do estado.

Esta previsão ocorre devido ao deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão), aliado ao aquecimento diurno, formação de um sistema de baixa pressão atmosférica e aproximação de uma frente fria.

São esperados acumulados significativos de chuvas, acima de 50 mm/24h, principalmente na quinta e sexta-feira desta semana devido ao avanço da frente fria. Destaque que após a passagem da frente fria, na sexta-feira teremos queda nas temperaturas.

Durante a segunda (17) e Terça- Feira (18), a previsão indica tempo instável com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente para a região centro-sul do estado.

Alerta de tempestades e chuvas intensas

Mato Grosso do Sul está em alerta de tempestade, nesta segunda-feira (17), com previsão de chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento de 100 km/h. São dois alertas de volume de chuva que variam 20 mm a 100 mm por dia, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O primeiro aviso destaca chuvas intensas com perigo em potencial, das 18h às 10h de terça-feira (18). O monitoramento indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h. Este cenário é reservado para a região centro-norte do Estado.

Mais para o lado sul, o outro aviso de atenção é mais severo, para uma tempestade que começa às 14h de hoje e encerra às 10h de terça-feira. Há possibilidade das chuvas atingirem volume de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Esta situação ocorre devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno. São esperadas temperaturas mínimas entre 19/20°C e máximas de até 31°C nas regiões sul e leste do estado.

Nas regiões norte, pantaneira e bolsão mínimas entre 22/25°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, mínima entre 21/23°C e máxima de até 32°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sudeste/leste, com rajadas de vento entre 40-60 Km/h e pontualmente podem atingir valores entre 70-80 Km/h.

Quarta (19) a Quinta-Feira (20): Para estes dias, a previsão do tempo também indica instabilidade, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Na quinta-feira são esperadas pancadas de chuvas isoladas no estado. Porém, o destaque é para quinta e sexta-feira, que são esperados acumulados significativos de chuvas com valores acima de 50 mm/24h.

Segundo o boletim semanal da Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), entre a quinta e sexta-feira, a chuva se espalha para todo o estado devido ao avanço da frente fria, aliado a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai.

São esperadas temperaturas mínimas entre 18/21° e máximas de até 31°C nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 22/25°C e máximas de até 35°C..

Na capital, espera-se temperatura mínima entre 21/23°C e máxima de até 32°C. Em grande parte do estado, os ventos sopram do quadrante norte/nordeste, com rajadas de vento entre 50-70 km/h e pontualmente podem atingir valores entre 80-90 km/h.