Mato Grosso do Sul tem dia repleto de chuvas e tempo instável

O tempo ainda continua instável nesta terça-feira (18). Grande parte de Mato Grosso do Sul tem probabilidade de chuvas moderadas a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo. Essa situação acontece devido o deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão), o aquecimento diurno e a aproximação de uma nova frente fria.

O Estado amanhece registrando mínimas entre 19°/25°C e tem previsão de alcançar as máximas de de 23°/35°C. Nesta terça, Ponta Porã terá as menores temperaturas entre os municípios do MS, não ultrapassando os 23°C. Já as cidades mais quentes serão Coxim e Paranaíba, com 35°C. A Capital começa o dia com chuva e o céu completamente nublado, com os termômetros em 21°C, alcançando os 29°C com o passar desta terça-feira.

Na maioria dos municípios, os ventos irão atuar no quadrante sudeste/leste, com rajadas de vento 40-60 Km/h, podendo atingir 70-80 Km/h em alguns pontos. Até o momento, Corumbá, Aquidauana, Três Lagoas, Campo Grande, Anaurilândia, Iguatemi, Dourados, Porto Murtinho e Ponta Porã são os municípios que tem previsão de chuvas e tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios.

