Nasa irá construir primeira rede de internet sem fio da Lua

Em conjunto com a Nokia, a Nasa irá construir a primeira rede de celular na Lua. O projeto irá utilizar um sistema de comunicação de banda larga sem fio da 4G/LTE.

A Nokia já vinha tentando emplacar esse plano a anos, mas só em 2020, quando a Nasa ofereceu a empresa um contrato de US$ 14,1 milhões (cerca de R$ 74 milhões) para desenvolver um sistema LTE de teste, as coisas começaram a fluir.

O projeto caminha lado a lado com o plano ambicioso da Nasa, de expandir a presença humana pelo espaço. Assim, o primeiro passo para começar essa presença seria criar uma rede lunar que os astronautas que viverão e trabalharão na Lua e na órbita do satélite possam usar.

Jason Mitchell, diretor de Comunicações Avançadas e Tecnologia de Navegação da Nasa, explica que o sistema atual de internet no espaço, com conexão direta com a Terra, atende as missões lunares atuais, mas que é necessário evoluir para atingir as expectativas da Nasa.

“Precisamos de uma solução para dimensionar e fluir os dados de forma inteligente para onde eles precisam ir. Ou seja, nem todos os dados precisam voltar à Terra”, afirma Mitchell.

A estrutura inicial será pequena, cabendo em um módulo compacto e automatizado, chamado de Nova-C, que está sendo desenvolvido pela startup espacial Intuitive Machines. A intenção é fazer o lançamento do IM-1 no primeiro trimestre de 2023.

O 4G foi escolhido no lugar do 5G, pelo maior conhecimento e confiabilidade em relação a tecnologia “antiga”. Porém, a Nokia já adianta que a expectativa é mudar para a opção mais recente.

