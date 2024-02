Filha de Pedro Kemp perde parte da visão após contrair dengue

Isabela Kemp, filha do deputado estadual Pedro Kemp (PT), enfrenta um desafio inesperado em sua vida após perder parte significativa da visão devido a uma sequela rara da dengue. O drama começou a se desenrolar quando Isabela, em um relato em seu perfil no Instagram, compartilhou os detalhes de sua batalha contra a doença.

Segundo Isabela, os sintomas começaram com coceira na sexta-feira, 21 de fevereiro, e rapidamente evoluíram para uma perda de acuidade visual. “Comecei a perder a capacidade de percepção visual. No domingo, eu estava com apenas 30% da minha visão”, relatou a jovem.

Buscando ajuda médica em Campo Grande, Isabela foi posteriormente encaminhada para São Paulo, onde iniciou um tratamento oftalmológico mais especializado. A filha do deputado destacou que o diagnóstico apontou que o vírus da dengue possui uma afinidade específica, conhecida como “tropismo”, por algumas camadas da retina. Além disso, pontos de isquemia na camada da retina foram observados devido à intensa inflamação.

Isabela ressaltou a importância do tratamento precoce, realizado ainda em Campo Grande, para evitar complicações mais graves em sua visão. ” Cada melhora, cada pontinho de luz que eu vejo, eu estou agradecendo. A visão é uma dádiva, e nós precisamos agradecer por ela”, compartilhou a estudante.

A jovem também expressou sua gratidão pelo apoio recebido de médicos, familiares e amigos durante esse desafiador período. O deputado, em seu Instagram, comentou sobre a recuperação da filha e também agradecendo a equipe médica que esteve nos cuidados do tratamento, alegando que a estudante já esta praticamente curada.

“Minha filha já está quase que completamente curada. Está no 11° dia de tratamento com significativos avanços. Os resultados positivos foram graças aos procedimentos médicos acertados e imediatos.” afirmou Pedro.

