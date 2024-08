Programa “Mulheres Mil” chega ao Aero Rancho para capacitação de mais 50 alunas

A Fundação Social do Trabalho, por meio da Escola Funsat, abre mais uma turma do programa “Mulheres Mil”. Desta vez, serão 50 vagas no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. As inscritas terão aulas do curso de “Assistente Administrativa”, com 160 horas de aprendizado.

O programa também vai contemplar mulher da região do Bairro Coophavila II, onde a fundação abrirá mais um grupo, para a mesma capacitação, também com 50 vagas, ainda neste mês de agosto. Já em setembro, a expectativa é de formar mais uma turma, que tem participado de aulas no Jardim Noroeste, com 50 inscritas.

Completaram o circuito de aprendizado em 2024, 98 alunas do Jardim Vida Nova, e mais 75 alunas do Jardim Canguru. Cada inscrita recebe um auxílio de comparecimento em aula, além do suporte para cuidado de filhos no local, com cuidadores.

Mais informações sobre as turmas do “Mulheres Mil” e outros cursos da Escola Funsat podem ser obtidas no (67) 3314-3089.