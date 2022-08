Tempo seco: a importância da hidratação

Cuidados com a saúde devem ser redobrados nos dias em que umidade relativa do ar está baixa

Por Bruna Marques – Jornal O Estado

Há quem prefira o inverno em vez do calor, no entanto, apesar da possibilidade de usarmos looks estilosos, experimentarmos vinhos e sopas quentinhas e ficarmos aconchegados em casa, a estação pode ser bastante prejudicial à saúde, já que é a mais seca do ano.

A escassez de chuvas e a baixa umidade do ar, cujo valor ideal é entre 40 e 70%, podem gerar algumas complicações no corpo humano, como, por exemplo, irritação nas vias aéreas, em olhos e pele. Com isso, é bastante importante estar preparado para driblar os impactos que o tempo seco costuma causar no nosso organismo.

De acordo com a biomédica e coordenadora do Curso de Biomedicina da Estácio Campo Grande, Pamela Castilho, a hidratação é fundamental para manter o bom funcionamento do nosso organismo. Todas as reações químicas que acontecem dentro de nós, e que nos mantêm vivos, funcionam na presença de água.

“Nosso corpo é composto por 70% de água e nós perdemos água diariamente por meio de vários mecanismos, como, por exemplo, pela respiração. O nosso organismo precisa umidificar o ar que nós colocamos para dentro dos nossos pulmões. Se ele entrar seco, na forma como chega para nós, acaba prejudicando os nossos pulmões. O ar mais seco é altamente irritante para nossas vias aéreas, por isso quando o tempo está mais seco sentimos mais irritação no nariz, dores de garganta, coceira e ardência nos olhos, e até casos de conjuntivite”, explica a docente.

Cuidado com a desidratação

Pamela revela que, se não bebermos bastante água, o corpo desidrata. Apesar de pensar que a desidratação é algo irrelevante, dependendo da situação ela pode levar à morte.

“Um dos sinais mais comuns e que as pessoas não notam é que passamos a ter dores de cabeça frequentes. Geralmente as pessoas associam a uma sinusite, claro que pode ser, porque em razão do tempo seco temos um aumento das doenças inflamatórias, principalmente as que acometem o sistema respiratório, mas a simples desidratação já leva a esse quadro de dor de cabeça. Por mais que saibamos que devemos tomar pelo menos dois litros de água por dia, são raras as pessoas que conseguem esse objetivo”, revela.

A taxa de umidade relativa do ar ideal é entre 40 e 70%. Quando essa umidade está abaixo se torna preocupante, então devemos prestar atenção, principalmente nos meses de outono e inverno no Brasil.

“Quando ela está abaixo de 20% é um alerta mais extremo, é quando devemos prestar bastante atenção por conta dessa perda de hidratação”, alerta.

As faixas etárias mais afetadas por essa baixa umidade do ar são os idosos, as crianças e pessoas com imunidade comprometida.

“Crianças e idosos têm uma tendência maior à desidratação; os idosos costumam ingerir uma menor quantidade de ar e o organismo deles já é naturalmente mais desidratado. A confusão mental é um dos sinais mais comuns nos idosos, e devemos prestar bastante atenção”, aponta.

O ar seco é muito mais irritante para o sistema respiratório e isso leva a um agravamento de quadros respiratórios, por isso são mais comuns doenças respiratórias nesta época. “As doenças crônicas que podem se agravar com o tempo seco são principalmente as crônicas inflamatórias, quadros alérgicos e doenças respiratórias”, lista.

Sinais de desidratação

*Menor frequência e menor quantidade de urina;

*Coloração e concentração da urina (quanto mais escura e concentrada a urina estiver, menos hidratado está o nosso organismo);

*Intestino costuma ser mais preso em pessoas que tomam menos água;

*Pele, lábios, mucosa nasal, até a boca mais ressecados;

*Confusão mental;

*Fraqueza;

*Tontura.

Alivie-se do tempo seco

Para aliviar esses malefícios do clima seco o ideal é tomar bastante água, aumentando o nível de hidratação do organismo, evitar atividade física nos horários mais secos do dia, geralmente entre as 10h e 16h.

“Prestar atenção na hidratação da nossa pele, após o banho passar uma camada de creme hidratante na pele ainda úmida, para poder reter essa umidade do nosso banho e garantir uma camada de proteção para a nossa pele. Nariz e olhos também ressecam, então devemos utilizar soro fisiológico para fazer a hidratação do nariz e colírios lubrificantes que atuam muito bem garantindo o conforto dos olhos. Quando nossos olhos estão ressecados, temos tendência a coceira e irritação”, declara.

Pamela recomenda: “É importante sempre ter uma garrafinha d’água próxima a nós, porque assim conseguimos manter essa hidratação. Sempre que você olhar para ela, você lembra de tomar água”, conclui.

