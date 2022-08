Homem é baleado após furtar arma e trocar tiros com policiais

Um homem de 26 anos foi baleado na noite deste sábado (20), após furtar uma arma de fogo e trocar de tiros com a Polícia Militar. O caso ocorreu em Ivinhema, cidade a 289 km de Campo Grande.

De acordo com o Site Ivinoticias, o furto ocorreu na manhã de ontem, a arma estava em uma camionete estacionada na Rua Alberto Verri no Bairro Piravevê, o suspeito quebrou o vidro do veículo e furtou a arma municiada.

O dono, um homem 46 anos relatou o caso a polícia e mais tarde o autor foi encontrado na região central do município, ao ver os policiais ele iniciou disparos contra a guarnição, a polícia revidou e ele foi atingido no braço.

A arma foi recuperada e o jovem foi autuado e após ser socorrido e levado para o hospital municipal, será encaminhado para a delegacia de Polícia Civil onde responderá por furto qualificado, rompimento de obstáculo e homicídio qualificado por ter disparados tiros contra os agentes de segurança.

Com informações do Site Ivinoticias.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.