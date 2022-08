Fácil Guaicurus estará fechada a partir desta segunda-feira

A unidade de atendimento da Rede Fácil Guaicurus, em Campo Grande, estará fechada para reforma do prédio a partir desta segunda-feira (22). O serviço de revitalização terá duração de pelo menos 60 dias.

O investimento na obra é de R$ 323.309,86. O prédio possui 476 metros quadrados e no local são oferecidos serviços do Detran (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), da Agência Fazendária, Cartório Eleitoral e também concessionárias de água e energia, entre outros.

Segundo informações do governo, o Fácil Guaicurus passará por uma reforma geral, incluindo pintura, manutenção na cobertura, climatização, melhoria nas instalações elétricas e hidráulicas, reforma completa dos sanitários e a atualização da comunicação visual.

Já a unidade de atendimento da Rede Fácil General Osório, na região norte da Capital, vai reabrir a partir de quarta-feira (24), após reforma.

No local, além dos serviços que já eram oferecidos, a população da região ainda poderá emitir a Carteira de Identidade no Instituto de Identificação e se inscrever em programas habitacionais da Agehab (Agencia Estadual de Habitação). A Defensoria Pública de MS também terá um posto na unidade.

Detran-MS

Além da reforma na agência do Fácil Guaicurus, a unidade do Shopping Campo Grande também passará por revitalização.

Segundo o Detran, os atendimentos na unidade seguem normalmente até o dia 31 de agosto. Para essa unidade, o investimento é de mais R$ 1,1 milhão. Serão trocados todos os pisos, revestimentos e o layout da agência. Além de melhorias na climatização e repaginação da fachada, facilitando a comunicação com o cliente.

