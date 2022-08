Domingo amanhece com sol e sem previsão de chuva em MS

Após a frente fria derrubar as temperaturas em todo Mato Grosso do Sul, o clima começa a mudar neste domingo (21). A previsão indica que o dia será estável, sem chuvas e com elevação gradativa das temperaturas, as mínimas variam entre 13ºC e 15ºC e as máximas podem chegar aos 30°C.

Na Capital o dia amanhece parcialmente nublado, com temperatura mínima de 14°C e máxima podendo chegar a 24°C, e umidade relativa do ar de 68%. Durante a noite o céu estará mais limpo e a umidade deve atingir os 87%.

Na região sul de MS, as mínimas são de 10°C em Ponta Porã, 11°C em Iguatemi e Dourados. Na parte leste do Estado são esperados mínimas de 13°C em Anaurilândia. No sudoeste, região de Porto Murtinho e Bonito, a máxima pode chegar até 26ºC, já na região do Bolsão, a mínima será de 15°C e máxima de 27°C em Três Lagoas.

Com informações do Cemtec.