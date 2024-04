Concurso da Saúde tem comparecimento de 82,54% na aplicação das provas

As provas dos Concursos Públicos de Provas e Títulos da SES (Secretaria de Estado de Saúde), que visam preencher 279 vagas no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), foram aplicadas no domingo (21). Conforme a Selecon, responsável pela aplicação das provas, o certame registrou índice de 82,4% de comparecimento.

Mais de 11,5 mil candidatos se inscreveram nos concursos. De 5205 candidatos inscritos para o cargo técnico de serviços hospitalares de nível médio, 783 não compareceram para realizar as provas que aconteceram no período matutino, registrando abstenção de 15,04% no exame.

Já no período vespertino, dos 4693 inscritos para os cargos de profissional de serviços hospitalares de nível superior, 703 não fizeram as provas, a abstenção foi de 14,98%. Para os cargos de auxiliar técnico de serviços hospitalares de nível fundamental, dos 1664 inscritos, 372 não realizaram as provas, a abstenção foi de 22,36%.

Conforme o cronograma, os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 23 de abril, com a abertura do período recursal, que segue até o dia seguinte (24). Os gabaritos oficiais definitivos serão publicados no dia 21 de maio e os resultados definitivos das provas serão divulgados no dia 4 de junho de 2024.

No total, são ofertadas 279 vagas distribuídas em três cargos, sendo o primeiro com 119 para profissionais de serviços hospitalares, o segundo com 140 vagas para técnicos de serviços hospitalares e o terceiro com 20 vagas para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

Confira o detalhamento e quantitativo de vagas:

Profissional de Serviços Hospitalares

• Fonoaudiólogo – 5

• Assistente Social – 5

• Fisioterapeuta – 15

• Psicólogo – 4

• Farmacêutico – 10

• Farmacêutico Bioquímico – 2

• Biomédico – 2

• Enfermeiro – 30

• Engenheiro Clínico – 1

• Nutricionista – 1

• Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares

• Costureiro – 2

• Agente Condutor de Veículos – 5

• Agente de Serviços Hospitalares – 30

• Agente de Farmácia – 20

• Técnico em Radiologia – 22

• Técnico de Laboratório – 9

• Técnico de Enfermagem – 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

• Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

• Auxiliar de Lavanderia – 10

