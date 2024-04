Em visita guiada, indígenas da etnia Terena conhecem Estação de Tratamento de Água

Na última sexta-feira (19), Dia dos Povos Indígenas, um grupo com indígenas da Comunidade Novo Dia – Inamati Kaxe visitou a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guariroba, em Campo Grande.

A convite da concessionária Águas Guariroba, o grupo da etnia Terena acompanhou uma breve palestra sobre saneamento e conheceu de perto as etapas do tratamento da água de excelente qualidade, que chega até as torneiras na Capital. Um passeio que despertou a curiosidade e agradou crianças e adultos.

“Nós viemos conhecer um pouco da realidade aqui. É um aprendizado que a gente vai levar com certeza pra vida toda e as nossas crianças também”, disse o cacique da aldeia, Josivaldo Delfino.

Durante a visita, houve ainda um café da manhã especial e uma apresentação de dança indígena, assistida pelos colaboradores da ETA. “Hoje, a proposta era trazê-los para a nossa Estação de Tratamento de Água, explicar como funciona cada etapa do tratamento de água. Mas, eles também trouxeram para nós um pouco da cultura dos povos originários, que é tão rica e tão bela, então hoje foi um dia de aprendizado todos nós”, afirmou o analista de Responsabilidade Social, Jhonatan Santos.

“Achei muito legal, nunca havia assistido uma apresentação de dança indígena tão de pertinho. Fiquei muito emocionada, é uma cultura muito rica, tem as pinturas, as vestes e o idioma e a dança têm muitos significados”, contou a colaboradora Valdirene Hilleshein, que trabalha no laboratório da ETA.

O Dia dos Povos Indígenas é celebrado em 19 de abril, sendo uma data de grande importância porque celebra a diversidade cultural dos povos indígenas no Brasil, além de contribuir para a preservação da cultura e da história desses povos. A data serve ainda como momento de reflexão sobre a luta contra o preconceito contra os indígenas e pela manutenção de seus direitos.

Com informações da assessoria