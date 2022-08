Agência do Detran no General Osório é reinaugurada após reformas

O Fácil General Osório, fechado temporariamente para reformas, foi reinaugurada e retornou com os atendimentos esta semana. Na Agência do Detran, não há atendimento ao público, sendo exclusivo para despachantes não sindicalizados.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, a obra com investimento de R$ 323.376,94 durou 60 dias e contou com manutenção geral do prédio, reforma dos banheiros, ajustes nas instalações, pintura e nova comunicação visual.

Acompanhando a entrega, a secretária da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), Ana Carolina Nardes, destacou o objetivo da Rede Fácil e a importância do Detran-MS na reforma e melhoria dos postos.

“Foi criada para facilitar a vida das pessoas, para que tenham acesso mais rápido aos serviços necessários e toda essa reforma e reestruturação da Rede Fácil, em conjunto e parceria com o Detran, só vem reforçar essa ideia e o objetivo de um atendimento acessível, inclusivo e de excelência à população”, conclui.

O secretário Eduardo Rocha, da Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica), também ressaltou o serviço de qualidade que tem sido entregue à população. “O Detran tem nos apoiado em tudo o que está ao seu alcance e essa reforma, trazendo um ambiente eficaz e agradável aos órgãos públicos ou não, mas que prestam um serviço público para atender melhor”

A rede Fácil reúne uma série de atendimentos de órgãos como Detran, Energisa, Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), correspondente bancário, Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), Agenfa (Agência Fazendária) e Águas Guariroba.

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito em Mato Grosso do Sul) localizadas no Shopping Campo Grande e no Fácil Guaicurus devem fechar temporariamente para reformas e modernização em suas infraestruturas. Os clientes com atendimento marcado serão avisados por meio de SMS e terão suas demandas reagendadas para a agência de sua preferência.

