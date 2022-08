Festa reúne Canto da Terra, Alma Serrana e Tradição

“Buteco da Vaneira” será na quarta-feira (6), na Colônia Paraguaia

Por meio da influência das tradições gaúchas, o vanerão e o chamamé ganharam as pistas de dança dos bailes de Mato Grosso do Sul. As duplas sertanejas nascidas aqui e que conquistaram o resto do Brasil, mesmo ganhando fama, não resistem e acabam tocando um “arrasta-pé”. Quem passou a juventude nos bailes sertanejos não conseguia evitar o chamado do Alma Serrana, Canto da Terra e do Grupo Tradição.

Além da alegria dos bailes, a qualidade dos músicos fez com que essas bandas ultrapassassem as fronteiras de MS. Michel Teló, por exemplo, saiu do Tradição e ganhou o mundo. Mas o sonho dos “baileiros” era participar de um show que reunisse essas apresentações numa única noite. Esse saudosismo encontrou o empresário Jelson Francisco dos Santos que decidiu apostar para realizar, no dia 6 de setembro, esse encontro inédito.

O Buteco da Vaneira acontece na Colônia Paraguaia, em Campo Grande (MS), e vai reunir as bandas Alma Serrana, Canto da Terra, Grupo Tradição e Laço de Ouro. O cantor André Santinni, que foi vocalista do Alma Serrana e se destacou no “Domingão do Faustão”, também será uma das atrações. “A ideia é relembrar a alegria dos grandes bailes e fazer desse sonho de reunir essas bandas uma realidade”, garante o realizador do evento.

O grupo Tradição, que levou suas músicas às paradas nacionais e foi indicado ao Grammy Latino em 2009, promete trazer as músicas que misturam ritmos como chamamé, rasqueado e vanera à música sertaneja para criar algo contagiante, alegre e dançante. Com duas sanfonas, violão, baixo, bateria e um vocal aprimorado, conseguem mostrar o valor e a alegria da música brasileira, viajando por todos os estados brasileiros, valorizando todas as culturas do país. Em seu repertório, estarão as músicas novas e as que fizeram sucesso.

O Alma Serrana marcou presença em programas de TV em rede nacional – “Programa do Ratinho”, no SBT, no “Programa Sabadaço”, da TV Bandeirantes, e no programa “Mulheres”, da TV Gazeta. As canções com a força da tradição gaúcha foram o convite para bailes de muitas festas em Campo Grande e em outros cantos do Estado. André Santinni, que foi vocalista do grupo, teve destaque no “Domingão do Faustão”, num concurso musical. O cantor, que ainda foi do Eco do Pantanal, será também uma das atrações do Buteco da Vaneira.

Não dá para fazer um baile sem o Canto da Terra. A banda que tem quase 30 anos de história reúne os amantes dos bailes. No repertório, vaneira, canções românticas e polca paraguaia vão fazer os “baileiros” rodopiar.

Oriundo de Dourados, o grupo Laço de Ouro tem um grupo de fãs tradicionais. Quem já dançou ao som do grupo não perde uma festa tocada por eles. Eles estarão no Buteco com as músicas “Oroitê”, “Fandangueiro Eu Sou”, “Gaiteiro Apaixonado” e outras.

Os ingressos já estão disponíveis com o preço de R$ 50 (primeiro lote) a R$ 100 (quarto lote). As mesas, com quatro lugares, serão apenas para venda antecipada no valor de R$ 800,00. Os convites podem ser adquiridos pelo telefone (67) 98169-5750.

