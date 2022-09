Supermercados da Capital disponibilizam 1,4 mil vagas de emprego nesta sexta-feira

Para quem está em busca de emprego o Grupo Pereira disponibiliza mais de 1,4 mil vagas de emprego para contratações nos supermercados Comper Itanhangá e Fort Atacadista (antigo Macro) que serão inaugurados em breve, em Campo Grande.

A ação realizada em parceria com a Funsat (Fundação Social do Trabalho) ocorre desde o início da semana em diferentes pontos da Capital. Nesta sexta-feira (23), a Funsat Atende é realizada no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Vida Nova.

Entre as vagas disponibilizadas pelo Grupo Pereira estão a de operador de caixa, repositor, auxiliar de perecíveis, auxiliar de prevenção, promotor de cartão, cozinheira e vagas específicas como barista, pizzaiolo, padeiro, açougueiro, peixeiro. Conforme a empresa, muitas oportunidades não exigem experiência, e a maioria das vagas exige ensino fundamental completo.

Para participar da ação basta comparecer ao Cras (Centro de Referência da Assistência Social) do Bairro Vida Nova, com os documentos pessoais e carteira de trabalho. Quem ainda não possui carteira de trabalho terá a chance de emitir o documento no local, para isso é necessário ter um e-mail ativo em seu nome.

Serviço:

O Cras “Henedina Hugo Rodrigues” está localizado na Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, 164 – Jardim Vida Nova, Campo Grande – MS. Os atendimentos seguem até as 14h.

