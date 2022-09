São Paulo deve enfrentar Avaí com a mesma escalação que vai a final da Sula

O São Paulo tem o objetivo claro e óbvio de vencer a Copa Sul-Americana. Para isso, o técnico Rogério Ceni deve colocar em campo contra o Avaí o mesmo time que vai a campo contra o Del Valle, na decisão.

O São Paulo entra em campo no próximo domingo (25), às 20h (de Brasília), no Morumbi para enfrentar o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. A partida deve ser usada como um “ensaio” para a grande decisão da temporada. O jogo é visto não só como a partida mais importante do ano, como também uma das partidas mais importante dos últimos anos no clube.

Rogério Ceni teve nesta semana o que mais faltou para o time em 2022: tempo de descanso para recuperar jogadores. Com 65 partidas no ano, o São Paulo é o time que mais disputou jogos em 2022. Dessa forma, Ceni usará o confronto com os catarinenses para afinar o time que ele considera ideal para a decisão em Córdoba.

Além disso, o tricolor tem a chance de esquecer de vez o Z4 e se aproximar de posições melhores no Brasileirão. Atualmente, o clube é 13º colocado com 34 pontos.

O time ideal passou a ser formulado apenas no jogo de ida da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO. Sem jogadores de velocidade, Ceni encaixou um 3-5-2, com Igor Vinícius e Reinaldo livres para atacar e trazer força ofensiva. A escalação completa seria: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Com essa escalação o time rendeu bons jogos, mesmo quando perdeu para o Flamengo. No caso desta derrota o time conseguiu encurralar o melhor elenco do Brasil e criar boas chances. Enfrentando times mais frágeis, a escalação trouxe bons resultados.

O jogo contra o Avaí será uma despedida do Morumbi antes da final. Dessa forma, a expectativa é de casa cheia para o jogo.

