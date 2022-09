Homem e cavalo são encontrados mortos em fazenda

Gerson Scardin, 47, foi encontrado morto ao lado do cavalo que estava montado, em uma fazenda na região do distrito do Boqueirão, em Jardim, na tarde desta terça-feira (22). As primeiras suspeita é de que ele tenha morrido devido a uma descarga elétrica causada por um raio.

O proprietário da fazenda acionou a polícia logo após saber do acontecido. Ao chegarem na propriedade os policiais encontraram o trabalhador e o cavalo mortos, na área de pasto. A Perícia foi ao local e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

A suspeita é que uma descarga elétrica tenha atingido os dois. Pela manhã, forte chuva acompanhada de ventos e raios ocorreram no município. O caso acabou registrado como morte a esclarecer.

Com informações do site Jardim News.

