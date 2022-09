Supermercados da Capital oferecem mais de mil vagas de emprego

Para quem está em busca de emprego o Grupo Pereira disponibiliza mais de 1,4 mil vagas de emprego para contratações nos supermercados Comper Itanhangá e Fort Atacadista (antigo Macro) que serão inaugurados em breve, em Campo Grande.

A ação realizada em parceria com a Funsat (Fundação Social do Trabalho) ocorrerá durante toda semana das 8h às 14h e busca viabilizar a busca por emprego.

Confira o cronograma de atendimentos:

Segunda-feira (19): CRAS Teófilo Knapik, localizado na Rua João Cassimiro, n° 466, bairro Tiradentes, das 8h às 14h.

Terça-feira (20): CRAS Carlinda Pereira Contar, localizado na Rua Kamiei Shimabuco, n° 08, no bairro Nossa Senhora Aparecida, das 8h às 14h.

Quarta-feira (21): CRAS Jardim Noroeste, localizado na Rua Barbacena, S/N, Praça do Noroeste, das 8h às 14h.

Quinta-feira (22): CRAS Margarida Simões Correa Neder, localizado na Rua das Palmeiras, S/N, Jardim Futurista, das 8h às 14h.

Sexta-feira (23): CRAS Vida Nova, localizado na Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, n° 164, bairro Jardim Vida Nova, das 8h às 14h.

