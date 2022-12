Sol retorna e tempo volta a ficar firme ao longo da semana em MS

A previsão do tempo entre segunda (19) e terça-feira (20), indica tempo instável, com probabilidade de chuva fraca a moderada em Mato Grosso do Sul. Essas instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de áreas de baixa pressão em vários níveis da atmosfera.

Porém, pontualmente, as chuvas podem ser mais intensas com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente para a região centro-norte do Estado.

A partir de terça (20), até a quinta-feira (22), as chuvas se afastam e a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam pancadas de chuvas isoladas no norte do estado devido ao aquecimento e disponibilidade de umidade.

As temperaturas estarão em gradativa elevação, com máximas próximas aos 35°C, com destaque nas regiões pantaneira e norte do estado.