Casa Rosa garante mais de 4 mil atendimentos em 13 meses de funcionamento

Nesse período 63 mulheres foram diagnosticadas e encaminhadas para o tratamento do câncer de mama, tudo pelo Sistema Único de Saúde

De acordo com o Dr. Victor Rocha o projeto realiza consultas, exames, diagnóstico do câncer de mama e o tratamento em tempo hábil. “A Casa Rosa foi idealizada para oferecer o que há de melhor na mastologia, ou seja, através do Sistema Único de Saúde (SUS) temos proporcionado consulta integrada e resolutiva. Portanto, a paciente passa pela consulta com o mastologista, realiza seus exames e havendo alguma suspeita, realiza punção que é mandado para biópsia no mesmo dia. Em no máximo dez dias temos o resultado se o nódulo é maligno ou benigno e encaminhamos para o devido tratamento e/ou acompanhamento. Estamos cumprindo nossa missão: oferecer uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado”, enfatizou.