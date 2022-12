Testemunha ouve barulho e encontra motociclista morto no Jardim Paulista

Com informações Marcos Maluf com Mariely Barros

Motociclista de 28 anos, que conduzia uma moto Honda CB 300, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (19), no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a rua Thomás Edson, no Jardim Paulista, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo O Estado Online, uma testemunha que pediu para não ser identificada, disse que estava próximo ao local quando escutou um barulho de batida. Ao ir ver o que era, encontrou o motociclista caído ao chão e ‘aparentemente sem vida’.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local. O Corpo de Bombeiros Militar também chegou ser acionada e o médico da viatura que constatou o óbito.

As causas da morte ainda serão apuradas, pois não há informações sobre a possível dinâmica do acidente que matou o motociclista.

A polícia de trânsito está no local e as quatro ruas do cruzamento, estão bloqueadas, já que a PM isolou o local e a Polícia Civil e Científica fazem os trabalhos de praxe.