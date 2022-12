Polícia Civil desencadeia operação para coibir batismo em ‘facção’

A Polícia Civil de Naviraí desencadeou na manhã de hoje (19) a “Operação Baptismus” que é uma complementação da “Operação Boas Festas”, na cidade que fica a 361 quilômetros de Campo Grande.

A ação que começou às 6h da manhã, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão domiciliar em residências que pertencem a supostos integrantes de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios no país.

A ação contou com a participação de policiais civis da Delegacia Regional de Naviraí – DRP/NAV e da Delegacia da Mulher de Naviraí – DAM, bem como das Delegacias de Itaquiraí, Eldorado, Iguatemi e Mundo Novo, num total de 36 agentes.

Durante os trabalhos investigativos, por meio de técnicas especiais, foi possível identificar diversos novos integrantes da organização criminosas morando na cidade, com objetivo de monopolizar a venda de drogas local, agindo para fortalecimento do grupo batizando e cadastrando diversas moradores da cidade.

Segundo a polícia, a facção criminosa facilita as regras de “batismo” e provocando mudanças em seu quadro, visto que se verificou pela primeira vez a criação do “setor da sintonia dos menor”, que é um setor exclusivo para tratar sobre o batismo de adolescentes.

É importante pontuar que anteriormente não se aceitava o batismo de adolescentes, de modo que nos últimos meses a facção “batizou” diversos adolescentes infratores na cidade de Naviraí.

Desde o ano 2016 a facção criminosa vem atuando nesta cidade, quando naquele ano alguns integrantes tentaram assassinar um policial penal, quando este acompanhava seu filho até a creche. Nos anos posteriores a facção por meio de seus integrantes realizou diversos “tribunais do crime” ceifando a vida de pessoas.

Um dos casos mais emblemáticos, no ano de 2019, durante uma investigação da Polícia Civil local, um “cantoneira” (cativeiro), foi estourado e 9 integrantes da organização criminosa foram presos em flagrante, quando realizavam o julgamento no “tribunal do crime”.

Por fim, a investigação demonstra que na atualidade os integrantes da facção já vinham novamente realizando “tribunais do crime”, porém as sentenças por eles dadas tratavam somente de agressões aos “julgados”.

Durante o cumprimento das buscas foi localizado na residência de um integrante da facção um revolver calibre .38 com duas munições intactas, seis porções de cocaína pesando 13 gramas, três porções de maconha, pesando 43 gramas e um aparelho celular produto de furto, razão pela qual o suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.

Outro integrante também foi detido por estar evadido do regime prisional, e cinco outros integrantes foram convidados para prestarem esclarecimentos.

A autoridade policial informa que as investigações prosseguirão, com a análise de matérias probatórios arrecadados nas buscas, não sendo descartado que outras prisões ainda poderão ocorrer até o fim das diligências.

O nome BAPTISMUS, faz referência a palavra batismo em latim. Batismo é o termo usado pela facção para o ritual de entrada de um novo integrante na facção, o qual após ser batizado passa a ser chamado de irmão pelos demais integrantes, passando a ter responsabilidades no grupo criminoso.