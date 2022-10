Pardal registra quase 38 mil denúncias das Eleições 2022

O aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, já recebeu 37.951 denúncias das Eleições Gerais de 2022 desde quando foi reativado, em 16 de agosto. Segundo o tribunal Superior Eleitoral, só na data da votação do primeiro turno do pleito, dia 2 de outubro, o app recebeu 5.332 denúncias, um recorde para um único dia.

O Pardal está apto a receber as seguintes denúncias: compra de votos; uso da máquina pública; crimes eleitorais; e propaganda irregular. A apuração de todas as denúncias compete ao Ministério Público Eleitoral.

Os eleitores paulistas foram os que mais registraram queixas no aplicativo, com 5.674 denúncias até agora, seguido por Pernambuco (4.321), Minas Gerais (3.836) e Rio Grande do Sul (3.006). Por região, o Sudeste lidera com 13.420 denúncias, seguido pelo Nordeste (11.181), Sul (6.429), Centro-Oeste (4.190) e Norte (2.731).

Já com relação aos cargos em disputa nestas eleições, a maior parte das denúncias envolve campanhas de deputado federal (12.802), seguidas das de deputado estadual (12.607), presidente (3.568) e governador (2.960).