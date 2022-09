Setembro Vermelho: Campanha visa conscientizar sobre prevenção contra doenças cardíacas nos pets

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS

Setembro também é um mês de conscientização para os pets. O Setembro Vermelho chama atenção dos responsáveis por cães e gatos sobre os sinais e sintomas das doenças cardíacas, a importância de fazer um acompanhamento com o médico-veterinário e realizar exames regularmente.

O órgão responsável por bombear sangue é um dos mais importantes do organismo, por isso é imprescindível cuidar da saúde dele. Assim como nós, os animais precisam desse tipo de cuidado. Afinal, eles também podem desenvolver problemas graves no coração.

De acordo com pesquisas, esse tipo de doença é mais comum em cachorros na fase idosa. De acordo com estudo feito pelo Hospital Veterinário Sena Madureira, em São Paulo, cães de raças pequenas, que viviam em média 9 anos, passaram a chegar a 18.

Entretanto, com a sobrevida dos pets, aumentou também o número de doenças que os acompanham na senilidade, como as patologias cardíacas. Segundo a médica-veterinária e consultora técnica da Elanco Saúde Animal, Mariana Cappellanes Flocke, entre as doenças cardíacas adquiridas ao longo da vida, a doença valvar crônica de mitral é a mais comum entre os cães, acometendo 75% da população.

“A patologia ocorre porque a valva se torna espessa, se degenera e passa a apresentar falha de fechamento, levando à regurgitação sanguínea e a remodelamento cardíaco, o que desencadeia manifestações clínicas graves.”

Já nos gatinhos, dados mostram que os problemas cardiovasculares não costumam apresentar muitos sinais clínicos, os sintomas não são visíveis.

Doenças cardiovasculares em cachorros

Pesquisas indicam que o organismo dos cachorros de pequeno porte é mais propenso à insuficiência da valva mitral. A doença é conhecida por tosse e dificuldade respiratória. A princípio, pode parecer um problema pulmonar, mas, na verdade, está ligada ao coração.

Já nos cães de porte grande, o Setembro Vermelho adverte para a cardiomiopatia. Com este problema, os cachorros ficam com fraqueza e podem desmaiar. Em casos mais graves, a doença pode causar arritmia e provocar o falecimento súbito do animal.

Outra doença sobre a qual você já deve ter ouvido falar é a dirofilariose, mais conhecida como verme do coração. Os principais sintomas são tosse, fraqueza e respiração curta e acelerada. A contração acontece por meio da picada de um mosquito. O tratamento é feito com antiparasitários. (Fonte: Petz)

Doenças cardiovasculares em gatos

No caso dos gatinhos, uma das doenças cardiovasculares mais comuns é a CMH (cardiomiopatia hipertrófica). O diagnóstico desse problema no coração pode ser bem difícil, já que os bichanos permanecem sem sintomas por bastante tempo.

Pouco se sabe sobre as causas das doenças, mas especialistas acreditam que a hereditariedade seja uma das principais origens. No geral, todas as raças e idades estão vulneráveis, mas os machos de meia-idade têm mais chances de desencadear o problema. (Fonte: Petz)

Prevenção

Para prevenir contra as doenças cardíacas nos animais, em primeiro lugar, é necessário realizar consultas de rotina ao veterinário. Porque, caso ocorra o desenvolvimento de qualquer tipo de doença, as chances de fazer o diagnóstico precoce são maiores, e o tratamento também possui maior probabilidade de sucesso.

Além disso, recomenda-se oferecer uma ração de qualidade para a alimentação dos pets, garantindo a absorção dos nutrientes e das vitaminas necessárias para o bom funcionamento do organismo. E estimular atividades físicas. Uma rotina sedentária é prejudicial à saúde de qualquer animal, tanto para gatos quanto para cachorros.

Para os gatos, inserir prateleiras na decoração da casa ou do apartamento para escalarem e exercitarem o corpo diariamente, deixando os bichanos mais entretidos e menos estressados.

