Fim de semana tem 3ª Festa do Peixe em Palmeiras e Porco no Rolete

Por Jornal O Estado do MS

O agendão do jornal O Estado traz as dicas das atividades culturais deste fim de semana. Hoje tem a 3ª Festa do Peixe em Palmeiras, com shows sertanejos de Anderson e Fernandes, Loubet e Tony Massa. Vai rolar rock no Trem Mineiro e amanhã, na Capital, a banda Uirapuru anima o XII Porco no Rolete. E tem também troca de figurinhas da Copa do Mundo no Shopping Bosque dos Ipês.

Sábado

3ª Festa do Peixe

Com cerca de 3.000 quilos de pescado, pratos típicos e shows culturais, a Festa do Peixe volta a agitar Palmeiras, distrito de Dois Irmãos do Buriti, após dois anos. O evento de hoje tem entrada gratuita para todos os públicos. Com expectativa de receber 3 mil pessoas, o evento ocorre na Avenida Miguel Chaia, no Espaço da Associação de Moradores do Distrito de Palmeiras. Hoje tem show de Anderson e Fernandes, às 20h, Loubet às 22h e Tony Massa às 22h30.

Feira da Liga das Mulheres

Com mais de 60 expositores, a feira reúne gastronomia, artesanato, arte, cultura e brinquedos. O projeto visa fortalecer e divulgar os trabalhos de mulheres empreendedoras de Campo Grande. No evento haverá produtos de diversas vertentes, além de sorteios e brindes. Começa às 16h e termina às 20h, na Praça do Peixe, que fica na Av. Cel. Pôrto Carrero, 100, na Vila Vilas Boas. A entrada é gratuita.

Cine Clubinho

Exibição gratuita da animação brasileira “Miúda e o Guarda-Chuva”, de Amadeu Alban (2019). A obra traz a história da garota Miúda que está acostumada a cuidar de sua pequena planta carnívora de estimação. A menina tem o sonho de que a amada planta a trate pelo nome, mas esta exige algo em troca: uma quantidade cada vez maior de formigas. Início às 16h30, no Sesc Cultura. Entrada gratuita.

Cultura Pantaneira

Unindo artesanato, comida e até concurso de berrante e prova do laço, evento da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) ainda terá exposição de artesanato. Parte das comemorações de 123 anos da Capital, a feira terá como tema os monumentos de Campo Grande e a cultura pantaneira. O evento será realizado das 9h às 17h, na Praça dos Imigrantes, que fica Rua Rui Barbosa, 65, Centro. A entrada é gratuita.

War is Hell

Dedicada ao rock, a noite de sábado no Trem Mineiro reunirá as bandas Distorção, Miséria, Violent Massacre, Darhew e One Life One Chance. Começa às 19h, no Bar Trem Mineiro, que fica na Rua Heitor Laburu, 340, Tiradentes. Ingresso: R$ 10,00 no local.

Todos em Ação

Com diversas atrações, a Sectur estará presente no Armazém Cultural levando a feira de artesanato, decoração, bazar, desfile, apresentações culturais e área de alimentação. Começa às 9h e vai até as 22h, no Armazém Cultural, que fica na Av. Calógeras, 3.065, Centro. Entrada gratuita.

Carioca’s Bar

Para quem gosta de samba e pagode, o Carioca’s Bar se identifica como um pedaço do Rio de Janeiro em Campo Grande. Neste sábado, as atrações serão Tati Santana e Bibi do Cavaco. Começa às 19h30. O Carioca’s Bar fica na Rua Galo da Serra, 68, Conjunto Residencial Octávio Pécora. Entrada gratuita.

Misturadinho

Um dos maiores caminhões automotivos do Brasil, o “Caveirão”, chega a Campo Grande na festa com a presença do DJ Mandrake, DJ Ery e DJ Arana. Ingressos no (67) 99207-5824. Começa às 18h, no Autódromo de Campo Grande. Ingressos a R$ 60,00.

Bazar Beneficente

O Colab, em parceria com o Instituto Guarda Animal, realiza um bazar beneficente durante todo o dia. Com peças e acessórios de R$ 5,00, R$ 10,00 ou R$ 15,00, o bazar reverterá o lucro das vendas para ajudar na causa animal. Começa às 9h e vai até as 19h, na Rua Dr. Bezerra de Menezes, 933, bairro Planalto. Entrada gratuita.

Troca de figurinhas

Abertura do ponto de troca do Bosque dos Ipês. Os colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si e também com o shopping, que tem 1.000 figurinhas para essa finalidade. A troca será realizada das 14h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. A entrada é gratuita.

Domingo

Sesc no Bosque

Juci Ibanez será a atração de domingo na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Na estrada há mais de 30 anos, a cantora se dedica à música popular brasileira. Início às 12h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada gratuita.

Sarau no Parque

Seguindo no Jockey Club, o Festival Sarau no Parque terá Magali Torres de Deus no estande brincantes, coletivo dos povos originários com artesanato e muita música. Entre os artistas estão Nando Mantoni, Irwing Ferreira, Engenheiro Edson, B. Boy Snake e outros. Começa às 16h, no estacionamento do Jockey Club, na Avenida Delegado Alfredo Hardman, s/nº. Entrada gratuita.

XII Porco no Rolete

Além do típico assado suíno, a 12ª edição da festa traz música ao vivo do grupo Uirapuru e acesso às dependências do clube de lazer. O almoço será servido das 11h30 às 13h30. Informações e convites podem ser adquiridos pelos telefones (67) 3312-5043 e (67) 99660-5033. Começa às 11h30, na Colônia de Férias, Rua Mascote, s/nº, Chácara das Mansões. Ingressos a partir de R$ 54,00.

Missa no Bosque

Ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim de Campo Grande. Começa à 11h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada gratuita.

Troca de figurinhas

Segue o ponto de troca do Bosque dos Ipês. Os colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si e também com o shopping, que tem 1.000 figurinhas para essa finalidade. Das 14h às 20h. Entrada gratuita.

