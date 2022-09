Felipe Drugovich é o primeiro brasileiro campeão na história da Formula 2

Felipe Drugovich conquistou neste sábado (10) o título da temporada 2022 da Fórmula 2, a principal categoria de formação da Fórmula 1. E nem precisou completar a corrida sprint do dia em Monza (Itália) para assegurar o feito.

A corrida começou com Drugovich largando em 12º, devido a punição por desrespeitar bandeira amarela durante a classificação. Pourchaire começou com a 14ª posição, já dando vantagem ao líder da Fórmula 2. Já na primeira volta, o brasileiro foi jogado para fora da pista e teve suspensão do carro quebrada. Desse modo, o piloto precisou abandonar a disputar e só lhe restou secar o rival.

Com Drugovich fora da prova em Monza, Pourchaire precisava terminar em 5º ou fazer a melhor volta da corrida, mas não conseguiu o resultado. O título de Felipe Drugovich na categoria tem pode aumentar ainda mais a expectativa de fãs para vê-lo no grid da Fórmula 1 na próxima temporada. A imprensa europeia repercurte a possibilidade do brasileiro ficar com uma vaga na Alpine, no lugar de Fernando Alonso, ou na AlphaTauri.

No fim da corrida, Jüri Vips (Hitech) venceu a corrida, com Frederik Vesti (ART Grand Prix) em segundo e Jehan Daruvala (Prema) em terceiro. O brasileiro Enzo Fittipaldi (Charouz) foi o 12º colocado.

Nos boxes, Felipe Drugovich assistiu à corrida e torceu. Ao fim, abraçou os funcionários da MP Motorsport e comemorou o título.

