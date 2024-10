Homem é preso por comércio ilegal de arma de fogo e receptação em Dourados

Na última quarta-feira(02), um homem de 53 anos de idade foi preso nas ações da operação “Protetor” por comércio ilegal de arma de fogo e receptação na cidade de Dourados.

A prisão aconteceu na rua Francisco Areco. Uma denúncia informou que o indivíduo estaria negociando uma arma de fogo no endereço citado. Uma equipe foi até o local, para averiguar e identificou L.J.S.

Durante busca em seu veículo, foi apreendido de um revólver Taurus calibre .38, com cinco munições intactas. Em seguida, o autor indicou sua residência, onde foram localizadas mais armas de fogo, incluindo uma pistola Taurus G2C calibre 9mm e dois revólveres, além de várias munições.

Além disso, outro veículo em posse do indivíduo foi inspecionado, onde também foi encontrada munição adicional. Durante as verificações, constatou-se que uma das armas apreendidas havia sido furtada.

Ele foi levado a DEFRON, junto com as armas, munições e veículos. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de comércio ilegal de armas de fogo e receptação.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira). A operação protetor é coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

