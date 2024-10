Beraldo, do PSG, é convocado para o lugar do lesionado Bremer

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (03), o corte do zagueiro Bremer, da Juventus, dos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. Para o lugar dele foi convocado Beraldo, ex-São Paulo e atualmente no PSG (Paris Saint-Germain). O Brasil enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília.