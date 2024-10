Homem demonstra nervosismo ao sair de casa e polícia encontra 108 kg de maconha em Ponta Porã

Equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu, nessa quarta-feira (2), em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, 108 quilos de maconha escondidos em um imóvel.

Conforme informações, equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizava fiscalização no anel viário da cidade, quando flagraram um homem saindo de uma casa. Ao ver os agentes, o suspeito demonstrou nervosismo e, por isso, foi abordado pelos militares. Entretanto, antes mesmo dos policiais descerem da viatura, o autor correu para dentro da residência.

Ao entrarem na casa, o indivíduo havia sumido do local e conseguido fugir. Os policiais vistoriaram os cômodos e encontraram em um deles dezenas de tabletes contendo a droga.

O entorpecente, avaliado em R$ 216 mil foi apreendido e encaminhado à delegacia local, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram