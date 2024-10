Sesau compartilha orientações para o dia da eleição

Com a onda de calor e a emoção à flor da pele com as eleições, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) publicou orientações para a população, seguindo o Plano de Contingência, para o grande dia. Vale lembrar que todas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centro Regional de Saúde) estarão abertas no domingo para atender a população, o SAMU também estará funcionando normalmente.

-O ideal é votar nos horários mais frescos do dia, como o início da manhã;

– Usar roupas leves, largas e frescas;

-Usar protetor solar;

-Prefira se alimentar com alimentos mais leves e frescos como as frutas, antes de ir ao local da votação;

-Procurar votar nos horários onde haja menos tumulto e concentração de pessoas;

-Evite aglomerações;

-Para as pessoas idosas e para as pessoas com sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é o uso de máscaras;

-Leve a garrafinha de água para se hidratar por conta do tempo seco e do calorão;

-Crianças não votam, então evite levá-las ao local de votação; se não tiver com quem deixá-las, não esqueça de hidratá-las e procurar lugares mais frescos, em caso de espera para votar;

-Para quem for trabalhar no dia: é importante vestir roupas leves, largas e frescas, não ficar sem comer, ingerir alimentos mais leves, carregar consigo uma garrafa de água, levantar para ir ao banheiro, e se tiver tonturas, dor de cabeça e fraqueza peça ajuda porque podem ser sinais de superaquecimento.

