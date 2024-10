Motociclista bate de frente com carro e morre em Dourados

Neste sábado(05), um motociclista identificado como Gilson Alves da Silva Brito de 46 anos morreu após um acidente envolvendo um Fiat Uno em uma curva próxima a rotatória de acesso ao Hospital da Missão Evangélica Caiuá.

A colisão entre os veículos foi frontal e segundo testemunhas, o motociclista teria invadindo a pista contrária antes do acidente. Ele transportava uma carretinha com materiais acoplada a moto.

O homem estava a serviço de uma papelaria localizada no Bairro Izidro Pedroso na cidade de Dourados.

O motorista do carro, um homem de 63 anos de idade, disse que o motociclista perdeu o controle da moto na curva e acabou batendo no carro, onde estava acompanhado da esposa. Os dois não tiveram ferimentos

Uma equipe do Samu (Serviço Móvel de Urgência) esteve no local. A perícia da Polícia Civil levantou preliminarmente que um dos pinos do eixo de sustentação das rodas da carretinha estaria solto, o que pode ter sido um fator de contribuição para o acidente.

Leia Mais