Coletivo de Brechós promove o Black Saturday com doação de mudas de árvores frutíferas e ipês no Horto Florestal

No próximo dia 05 de outubro, das 8h às 16h, o Coletivo de Brechós realiza mais uma edição do Encontro de Brechós, desta vez o Black Saturday, no Horto Florestal de Campo Grande. Conhecido por unir moda sustentável e economia colaborativa, o evento contará com uma programação especial e um impacto ainda mais positivo: a doação de mudas de árvores frutíferas e ipês para o público.

Com mais de 40 expositores confirmados, o evento promete trazer uma diversidade de peças de vestuário e acessórios de segunda mão, promovendo o consumo consciente e acessível. A Black Saturday vai além da oferta de roupas: ela fortalece a conscientização sobre a importância de ações sustentáveis em prol do meio ambiente.

Além das compras nos brechós, os visitantes que comparecerem ao evento poderão levar para casa uma muda de árvore frutífera ou de ipê, como forma de contribuir para o reflorestamento urbano e incentivar a preservação ambiental. A ação reforça o compromisso do Coletivo de Brechós em promover um consumo responsável e sustentável, integrando moda, meio ambiente e comunidade.

Val Reis, coordenadora do Coletivo de Brechós, destaca a relevância do evento: “Queremos mostrar que é possível consumir moda de maneira consciente, ao mesmo tempo em que incentivamos as pessoas a pensar no impacto positivo que elas podem ter no ambiente. A doação de mudas é um convite para que todos reflitam sobre o papel de cada um na construção de um futuro mais verde.”

O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma excelente oportunidade para adquirir peças únicas, participar de um movimento sustentável e ainda colaborar com o meio ambiente através do plantio de árvores.

Serviço:

Black Saturday do Coletivo de Brechós

🗓 Data: 05 de outubro de 2024

⏰ Horário: 8h às 16h

📍 Local: Horto Florestal, Campo Grande – MS

💚 Atrações: Brechós com moda sustentável, doação de mudas de árvores frutíferas e ipês.

Entrada gratuita