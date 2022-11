Servidores estaduais terão ponto facultativo na segunda-feira

Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul terão ponto facultativo no próximo dia 14 de novembro. A partir disso, no feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, os funcionários públicos terão quatro dias de descanso – contando o fim de semana, com a segunda e terça-feira.

A decisão foi publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) desta quarta-feira (9), assinada pelo atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O decreto reitera que a exceção é para as unidades e serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Servidores municipais

A Prefeitura de Campo Grande publicou na semana passada, no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), a decisão que instituiu o ponto facultativo dos servidores municipais. Com isso, os serviços públicos serão retomados apenas na próxima quarta-feira (16).

Data comemorativa

A Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, quando o marechal Deodoro da Fonseca reuniu as tropas de rebeladas no Campo de Santana, no Centro do Rio, com as quais depôs o gabinete de Dom Pedro II. O imperador e sua família partiram em exílio para a Europa no dia seguinte.

Nessa data histórica, a Monarquia chegou ao fim e a Era Republicana teve início no Brasil. O regime presidencialista foi instituído, com o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca.

