CadÚnico: prazo para atualizar cadastro termina nesta sexta-feira

O prazo para a atualização dos dados do Cadastro Único (CadÚnico) em Campo Grande termina na próxima sexta-feira (11). A atualização é apenas para as famílias que foram cadastradas entre 2016 e 2017. Desde fevereiro, quando iniciou a convocação desse grupo, aproximadamente 1.641 famílias fizeram a atualização.

Para a atualização, é preciso fornecer dados como renda, situação de trabalho, endereço ou quantidade de membros da família. Inicialmente, a revisão cadastral encerraria no dia 15 de agosto, mas foi prorrogada.

Quem não fizer o procedimento poderá ter benefícios sociais bloqueados pelo Ministério da Cidadania, no mês de novembro. Como o prazo para atualização do CadÚnico é individual, cada beneficiário tem um prazo específico.

De acordo com a gerente do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social do município, Viviane Brandão, 6.400 famílias que compõem o grupo específico que realizou a última atualização em 2016 ou 2017, ainda não renovaram os dados.

“Essas famílias têm até sexta-feira para atualizar e evitar o bloqueio dos benefícios do Programa Auxílio Brasil. E até 16 de dezembro para evitar o cancelamento do Programa Auxílio Brasil e da Tarifa Social de Energia Elétrica”, explicou Viviane.

Para garantir o recebimento do Auxílio Brasil, as famílias inscritas no CadÚnico devem renovar os dados a cada dois anos ou no caso de haver alguma alteração. Atualmente a capital conta com 60.881 mil famílias beneficiárias no Auxílio Brasil.

Garantias

A gerente reforçou que a atualização cadastral é necessária para garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias, além de garantir o pagamento dos programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem, que exigem que o cadastro esteja atualizado.

Por meio do aplicativo do Cadastro Único, é possível às famílias cadastradas conferir se os dados estão atualizados e, também, o que deve ser feito para a regularização dos registros.

Em Campo Grande, o atendimento é realizado nos 21 Cras, 4 Centros de Convivência, Central do CadÚnico, que funciona na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí e na Secretaria da Juventude, localizada no antigo Shopping Marrakech, na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924, Jardim dos Estados. O horário de atendimento nas unidades é das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Já na Secretaria da Juventude é das 8 às 11 horas e das 13 às 17h e na Central do Cadastro Único, das 7h30 às 11h e das 13 horas às 17h30.

